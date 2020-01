„Die Entscheidung, die ich für meine Frau und mich getroffen habe, ist keine, die ich leichtfertig traf“, sagte Harry in der Rede. „Es waren so viele Monate der Gespräche nach so vielen Jahren der Herausforderungen. Ich weiß, dass ich nicht immer alles richtig gemacht habe, aber was das angeht, gab es wirklich keine andere Option.“