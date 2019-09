Doch natürlich wissen wir, dass auch dieser Tag einmal kommen wird; der Tag, an dem Elizabeth II. von uns geht. Und für den Moment, in dem genau das eintritt, steht bereits ein akribisch ausgetüftelter Plan – sein Deckname lautet Operation London Bridge und die britische Tageszeitung The Guardian hat vor einigen Tagen den genauen Ablauf dessen veröffentlicht, was geschieht, wenn die Monarchin ihren letzten Atemzug nimmt.