„Dank meiner Brustvergrößerung ist meine Pornokarriere abgehoben“

Ich habe niemandem erzählt, dass ich was machen lasse, weil ich zu dieser Sache keine Meinung außer meiner eigenen hören wollte. Ich habe diese Operationen für meinen Job, mein Einkommen und mich selbst durchführen lassen. Schlussendlich habe ich mich an meinem Geburtstag im Jahr 2017 operieren lassen. Ich bat die Chirurg*innen, das Implantat in den Muskel einzusetzen, also wurde mein ganzer Gesäßmuskel auf beiden Seiten direkt in der Mitte aufgeschnitten. Sie legten das Implantat hinein und dann wurde ich genäht. Nach der Operation fühlt es sich an, als würde mein Steißbein in zwei verschiedene Richtungen gezogen. Ich konnte mich nicht dehnen, meine Zehen nicht berühren und nicht wirklich gehen. Darauf war ich nicht vorbereitet gewesen.