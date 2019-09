Wie ich als gebürtige Polin plötzlich merkte, dass ich doch deutscher bin, als ich dachte

Heute, mit fast 30, fahre ich noch etwa zwei Mal im Jahr nach Polen. Besonders mit den Traditionen und Bräuchen während der Weihnachtszeit fühle ich mich immer noch verbunden und verbringe gerne meine Jahresenden dort. Wir stöbern in alten Fotoalben, essen Rote-Beete-Suppe und kiloweise Pierogi, singen sogenannte Kolendy (traditionelle Weihnachtslieder), gehen in die Kirche zur katholischen Mitternachtsmesse und teilen Oblaten miteinander, während wir Wünsche für das kommende Jahr austauschen. Auch wenn ich nicht gläubig bin, habe ich kein Problem damit, das weihnachtliche Komplettprogramm durchzuziehen. Klar, manche Lieder während der Messe kann ich nicht ganz mitsingen, als Außenseiterin fühle ich mich aber nie. Die Option, die Feiertage alternativ bei meiner mit einem Deutschen verheirateten Mutter in Schleswig-Holstein bei Kartoffelsalat und Würstchen zu verbringen, fühlt sich für mich dagegen eher unnatürlich an. Ich verstehe und respektiere es, dass meine Mutter keine Lust hat, für zwei bis drei Leute den halben Tag lang in der Küche zu stehen. Weihnachten ist in Polen der wichtigste Feiertag, für den meine Tanten, Cousinen und Oma gerne schnatternd und lachend die Vorbereitungen für den Festschmaus in die Hand nehmen. Ohne sie würde es keine zwölf Gerichte geben und das wissen meine Onkels, Cousins und mein Opa definitiv zu schätzen. Die kümmern sich in der Zeit lieber um den selbstgebrannten Schnapps und das Jagen des Truthahns, den es am ersten Weihnachtsfeiertag als Pastete gibt. Klassische Geschlechterrollen, aber mit gegenseitigem Respekt. All dieser Trubel, die vielen Menschen und ich mittendrin, aber keineswegs außen vor.