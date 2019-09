Ungeduldig warte ich vor der Tür zum Badezimmer, hinter der ich vor wenigen Minuten auf ein orangefarbenes Stäbchen uriniert habe. Den Test gab es im Doppelpack, ich habe also zwei, im Zweifel kann sich so ein Ding auch irren und ich mache einfach noch einen!, rede ich mir gut zu. Nach weiteren zehn Minuten, in denen ich mir unnütz die Beine in den Bauch stehe und allerhand Gedanken wie eine Sintflut über mir einbrechen, wage ich es endlich, die Klinke nach unten zu drücken. Die Tür springt auf. Es dauert einen Moment bis sich meine Augen vom Dunkel des Flurs an das helle Licht gewöhnen. Blinzelnd starre ich auf den Wannenrand. Von weitem leuchten sie mich bereits an, zwei schicksalhafte rote Streifen. Einer dunkler als der andere. Schwanger! Einzig der Fakt, dass ich noch immer die Klinke umklammernd im Türrahmen lehne, hindert mich daran bewusstlos zu werden. Mit weichen Knien komme ich langsam auf den kalten Fliessen zum Sitzen und allmählich zu mir.



Schwanger, ein Baby bekommen, Mutterwerden. Das war so nicht geplant. Nicht jetzt. Obwohl ich bereits vor Jahren entschieden habe, auf hormonelle Verhütungsmittel zu verzichten, um dank eines verlässlichen Zyklus’ auf die natürliche Methode von Persona zu setzen und mir des Risikos durchaus bewusst war, traf mich diese Nachricht wie ein Blitz. Fast vier Jahre hat das prima funktioniert. Bis mein Zyklus offenbar beschlossen hat, dieses eine Mal aus der Reihe zu tanzen. Und ich habe nichts bemerkt.



Natürlich mache ich umgehend einen zweiten Test, doch auch der kennt nur ein Ergebnis: Immer noch schwanger. Erst als schließlich meine Frauenärztin das Ergebnis ebenfalls bestätigt, kann ich es glauben. Nur mit dem Freuen will es noch nicht so richtig klappen. Natürlich ist der Gedanke unfassbar aufregend, natürlich habe ich Schmetterlinge im Bauch beim Anblick dieses unkenntlich kleinen Schattens auf dem Ultraschallbild. Für diesen Moment.



Doch was heißt das für die Zukunft? Der Schatten wird wachsen. Der Schatten wird ein kleiner Mensch, für den ich mein Leben lang die Verantwortung trage. Auf den ersten kurzen Schreck folgt wahrscheinlich naturgegeben trotzdem eine Welle puren Glücks. Seitens der Familie und des Freundeskreises ohnehin; alle sind ganz aus dem Häuschen. Das ist toll, einerseits, weil es mir das Gefühl gibt nicht allein zu sein. Andererseits nimmt es mir den Raum objektiv zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Natürlich empfinden auch mein Freund und ich nichts, als unendliche Dankbarkeit und Freude. Wir kennen die Paare, die sich so sehr ein Baby wünschen, bei denen es aber einfach nicht klappt. Aber wir sind wir. Und wir sind in den Momenten, in denen wir alleine sind, heillos überfordert und immer wieder sehr unsicher.