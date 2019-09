Den perfekten Eyeliner-Strich zu kreieren ist gar nicht so einfach und lässt täglich viele Frauen fast vor ihren Spiegel verzweifeln. Mal ist der Liner zu trocken, mal haftet zu viel des Pigmentes an der Spitze und mal stockt das Tool beim Schminken. Immer wieder lancieren Beauty -Brands deshalb neue Produkte, die den Auftrag erleichtern sollen. Mittlerweile gibt es Stifte in den verschiedensten Formen auf dem Markt, wie den klassischen Filzstift, Eyeliner mit feinen Härchen, kleinen Pots mit einer Gel-Masse, die man mit einem Pinsel aufträgt oder den klassischen Kajalstift. Doch diese ganz neue Art von Eyeliner toppt alles: M.A.C hat einen Stift im Pizza-Schneider-Stil kreiert! Doch keine Angst, man läuft damit nicht Gefahr sich das Lid zu verletzten, denn das kleine Rad ist zwar sehr spitz aber aus weichem Material. Der Vorteil des runden Kopfes ist – außer, dass er super cool aussieht und ein echter Konversations-Starter ist­­ –, dass sich das Pigment optimal verteilt und man ganz easy eine perfekte Linie über das Auge ziehen kann, ohne das Tool erneut in die Farbe eintunken zu müssen. Je nachdem, wie viel Druck man aufwendet, variiert man die Dicke der Linie.