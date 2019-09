Wie zu erwarten mangelt es in der festlichen Produktlinie vor allem nicht an Glitter in allen Formen und Farben. Die Lippenstifte mit Butterfly-Gravierung gibt es in sparkly Pink-, Gold- und Nudetönen. Die einzelnen Produkte tragen so wunderbar careyeske Namen wie „Dahhlinggg!“, „All I Want“ und „Bubbly“. Die Kollektion bietet außerdem unterschiedliche Rouges (z.B. „Sweet Sweet Fantasy“) in denen – jetzt haltet euch fest! – Mariahs eigenes Antlitz eingepresst ist! Außerdem gibt es einen flüssigen Glitzer-Eyeliner, loses Puder, falsche Wimpern, sowie schimmernden Lip Glass und Lipliner. Selbstverständlich sind auch Lidschattenpaletten mit dem bezaubernden Namen „I’m That Chick You Like“ und sogar unterschiedliche Make-Up-Pinsel im Carey-Stil zu ergattern. Mehr Mariah geht nicht!Wie Mariah ihren „Lambs“ gerade auf Instagram verkündete, werden die Produkte pünktlich zur Weihnachtszeit ab Dezember in allen Mac-Stores und online erhältlich sein.