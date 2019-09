Wind-, wisch- & wasserfest: 8 Eyeliner, die niemals verschmieren

Eyeliner können das Produkt für vielbeschäftigte Frauen sein, für die es morgens primär darum geht, fertig zu werden. Mit nur einem gekonnten Strich kann man aussehen, als hätte man ein komplettes Make-up aufgetragen. Gleichzeitig sind Eyeliner aber auch hochgradig kompliziert. Wer hat sich nicht schon mal versehentlich das Auge gerieben, nur um dann in den Spiegel zu schauen und einen Waschbärenlook vorzufinden?



Doch die Rettung naht. Eigentlich ist sie schon längst da, die Suche nach ihr hat sich nur als etwas umständlich erwiesen: In den folgenden 8 Slides zeigen wir euch Eyeliner, die quasi bombenfest sind. Schwarze Linien, von hauchdünn bis dick, die gegen Augenreiben, Schwitzen und elendes Heulen halten. Das Einzige, was zum Problem werden könnte, ist die Sache mit dem Abmachen. Aber dazu kommen wir beim nächsten Mal... Los jetzt, Eyeliner-Talk!