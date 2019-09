Warum ein Nein zur Pille für mich die modernste Form der Emanzipation ist

Nun schreiben wir allerdings das Jahr 2018. Sich sexuell auszuleben ist für beide Geschlechter – zumindest in Deutschland – eigentlich normal. Vor einem Jahr habe ich die Pille abgesetzt, denn ich wollte mich der Zugabe von künstlichen Hormonen einfach nicht mehr aussetzen. Ich hatte extreme Stimmungsschwankungen, die ich nicht wirklich zuordnen konnte, und fühlte mich auch ansonsten unwohl in meiner Haut, ohne einen adäquaten Grund zu finden. Ich entschied mich also dazu, fortan auf die Einnahme künstlicher Hormone zu verzichten und begann auch darüber zu reflektieren, was dies im Bezug auf meine eigene Weiblichkeit bedeuten und ob sich mein Selbstverständnis in irgendeiner Weise verändern würde. Mit etwas Abstand wurde mir dadurch klar, dass ich den Schritt, ganz bewusst „Nein!“ zur Pille zu sagen, heutzutage als die moderne Variante der Emanzipation empfinde.