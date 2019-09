Wie eine Heilpraktikerin dich unterstützen kann, wenn du die Pille absetzt

Das kommt darauf an. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Wunde am Finger und hauen da immer wieder drauf. Lassen Sie den Hammer weg, wird die Wunde in einigen Fällen heilen, in anderen nicht, wenn Sie zum Beispiel schlechtes Heilfleisch haben. Prinzipiell kann man übrigens davon ausgehen, dass die Grundgesundheit der meisten Menschen nicht sonderlich gut ist. Und jedes Hormonproblem ist eine unspezifische Antwort des Körpers auf Stress. Wirklich jedes.