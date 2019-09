Dieser Piercing-Trend ist der totale Hype – und noch dazu stilvoll

Constellation Piercings sind genau das, wonach sie sich anhören, nämlich eine künstlerisch angeordnete Gruppen von Piercings, die an Sternenkonstellationen erinnern. Obwohl diese Technik schon seit Jahren existiert, scheint sie jetzt erst in LA richtig anzukommen. Warum? Erst einmal ist das ziemlich frisch und modern, und ganz abhängig vom individuellen Träger, wie die Konstellationen aussehen. Zweitens ist diese Praxis nicht so einschüchternd wie andere Piercings, weil man sie auch nur am Ohrläppchen stechen kann. Die Piercings sind auch meist ziemlich zart und minimal, also perfekt für Mädchen, die sich nicht verkleiden, sondern subtil verschönern wollen.