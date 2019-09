Natürlich kann man nicht über Nippelringe sprechen, ohne Rihanna und Janet Jackson zu nennen, einige der ersten Stars, die ihren Körperschmuck als beabsichtigten Teil ihres Looks zeigten (Superbowl Nipplegate mal ganz beiseite gelassen). So oder so scheint mittlerweile das einzige Tabu an Nippelpiercings zu sein, sie versteckt zu halten.