Die besten Looks vom roten Teppich der Oscars 2023

Es war das jährliche Highlight der Filmindustrie: In der Nacht von Sonntag auf Montag fanden im Dolby Theater in Los Angeles die 95. Academy Awards statt.Und als die größten Namen im Show-Business über den roten Teppich der Oscars spazierten, um ein weiteres Jahr voller phänomenaler Filme zu feiern, waren wir nicht nur gespannt darauf, wer am Ende welchen Preis mit nach Hause nehmen würde – sondern auch darauf, wer in welchem Outfit zur Zeremonie auftauchte.Der rote Teppich war dieses Jahr genau genommen nicht rot, sondern champagnerfarben, und wie immer der Schauplatz für beeindruckende Couture-Looks. Halle Bailey (Arielle, die Meerjungfrau) trug ein ozeanfarbenes Traumkleid von Dolce & Gabbana; Michelle Yeoh ( Everything Everywhere All At Once, der große Gewinner des Abends) setzte auf Dior. Und Florence Pugh ( Don't Worry Darling ) kam in einem echten Showstopper-Look zur Preisverleihung, samt voluminösem Top und schwarzen Shorts aus der Spring 2023 Couture Collection von Valentino. „Ein bisschen romantisch, ein bisschen Punk", beschrieb Pugh ihr Outfit gegenüber E! News Scroll dich weiter für alle besten Red-Carpet-Looks von den Oscars 2023.