Jetzt, wo wir wissen, was Om bedeutet, gehen wir nochmal zurück zu unserer Yoga-Klasse vom Anfang. Yoga ist ein wichtiger Bestandteil der indischen Philosophie und beinhaltet oft auch Meditationseinheiten. Was in der westlichen Auslegung von Yoga nämlich oft vergessen wird, ist, dass es sich hier weniger um eine Sportart und mehr um eine Übung zur spirituellen Weiterentwicklung handelt. Hier vorher und nachher „Om“ zu sagen, macht also durchaus Sinn.