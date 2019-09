Ich habe meinen Vater nie kennengelernt – das ist mein Brief an ihn

Du warst mein Held. Als ich klein war, habe ich mir dich als Ermittler vorgestellt, der tagsüber Menschen hilft und komplizierte Fälle löst, und abends investigativ nach seiner kleinen Tochter sucht. In meiner Vorstellung hattest du einen Raum mit allen möglichen Hinweisen und Fotos von mir. Unseren Raum. Das dachte ich zumindest mit zehn Jahren. Seitdem hat sich viel geändert. Nicht ich war es, die ihre Meinung über dich geändert hat, du warst es, der mein zuvor unbeflecktes Bild von dir verändert hat – indem du mich wieder und wieder enttäuscht hast. Ich mag ein Unfall in einem Zelt in Polen gewesen sein. Und es mag sein, dass es damals eine gemeinsame Entscheidung war, dass meine Mutter mich alleine großziehen würde. Aber dann bleib gefälligst einfach weg und baumle mir nicht ständig wie eine Karotte an einer zu langen Schnur vor der Nase herum!