1. Love the one you’re with!

„And if you can't be with the one you love, honey - Love the one you're with“.



Der im Jahre 1971 von Aretha Franklin, in einer wunderschönen Live-Version, vorgetragene Stephen Stills Song „Love the One You’re With“, beinhaltet ein grundlegendes Geheimnis, das meiner Meinung nach das Potential hat, einen unserer größten Unglücklichmacher im Keim zu ersticken: den Liebeskummer unerfüllter, unzugänglicher Liebe. Allzu oft sehnen wir uns nach mehr Nähe zu Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen keine Möglichkeit haben, Zweisamkeit mit uns zu teilen. Nicht immer treffen wir tolle Personen, geschweige denn vermeintliche Seelenverwandte, zur richtigen Zeit, um unmittelbar in eine glückliche Beziehung mit ihnen zu starten. Doch anstatt krampfartig zu versuchen, etwas aufzubauen, das einfach nicht gedeihen will, empfiehlt es sich, einen Blick auf unser näheres Umfeld zu werfen. Lass dich deiner wertvollen Energie nicht durch das Hinterhertrauern nach entfernten Personen berauben und konzentriere dich lieber auf die Menschen, die JETZT Zeit mit dir verbringen möchten. Personen aus Freundeskreis und Familie sind für dich da und kennen dich schon sehr viel länger, als das karrieregestresste Tinderdate mit den leuchtend blauen Augen. Wie wäre es, wenn du schon vorhandene Beziehungen pflegst und dich somit auf den nachhaltigen Weg in Richtung sozialer Zufriedenheit begibst? Und wer weiß, vielleicht ist da sogar jemand in deinem vorhandenen Umkreis, bei dem es sich auch liebestechnisch lohnt, etwas genauer hinzuschauen. Studien zufolge kennen wir unsere zukünftigen (Lebens-) Partner ja bekanntermaßen schon Jahre zuvor aus Schulzeiten, der Nachbarschaft oder dem beruflichen Umfeld. Also - love the one you’re with - und du bekommst unmittelbar ganz viel Liebe zurück.