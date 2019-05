Nach den kunterbunten, verspielten Mismatched-Nails folgt jetzt ein Hype, der, was die Anzahl der Farben angeht, etwas reduzierter ist, aber genauso fröhlich und lebensbejahend wirkt. Das Thema Farbverlauf ist zurück und dieses Mal wird's richtig knallig, denn selbstbewusstes Pink trifft auf leuchtendes Neonorange. Das Ergebnis? Ein alltags- und anlasstauglicher Look, der vor guter Laune nur so strotzt und dadurch in die Sonnenmonate passt.