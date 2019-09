In der Übergangszeit ist die Haut besonders sensibel. Während draußen die ungemütliche Nasskälte zu schaffen macht, plagen in der Wohnung oder im Büro die trockene Heizungsluft. Kein Wunder, dass unser größtes Sinnesorgan in dieser Zeit eine Extraportion Pflege braucht. Um Haut und Haar nicht unnötig zu strapazieren, eignen sich im Herbst vor allem Beautyprodukte aus dem Naturkosmetikbereich mit sanften Inhaltsstoffen. Wir haben die besten Produkte für euch herausgesucht: