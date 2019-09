8 Dinge, die du heute Morgen wissen solltest

5. Mode: Für die Produktion der Herbstkampagne von Proenza Schouler wurden ausschließlich Frauen verpflichtet.

Die Designer Jack McCollough und Lazaro Hernandez beauftragten Fotografin Zoë Ghertner und Stylistin Marie Chaix, die Selena Forrest, Julia Bergshoeff und Alexa Peralta in Los Angeles inszenierten.Das Ziel war, eine komplett individuelle Haltung, Stärke und Schönheit in ihrer Vielfalt zu zeigen, was ich heutzutage für sehr nötig halte“, so Hernandez. ( WWD ).