Dein Horoskop im Dezember – So stehen die Sterne in diesem Monat

Am 20. Dezember macht sich die charmante Venus auf den Weg in den geheimnisvollen Wassermann und ermutigt uns dazu, auch mal ein paar Risiken einzugehen. Das ist der ideale Zeitpunkt, um das eigene Wesen besser kennenzulernen und sich in der Arbeitswelt zurechtzufinden. Ist dieser Tag überstanden, kannst du am 21. wieder Kurs auf das Erreichen deiner Ziele nehmen. Kosmische Hilfe bekommst du dabei von der Sonne, die sich an diesem Tag auf den Weg zum ehrgeizigen Steinbock macht.