Das hat sich jetzt wirklich in der Modebranche für Models verändert

Die New York Fashion Week ist die wichtigste Woche, denn sie entscheidet darüber, wie es für den Rest des Modemonats läuft. Als neues Gesicht ist meine Programm besonders abwechslungsreich. Ich musste alle wichtigen Castingdirektoren schon eine Woche früher treffen und wurde dann erneut für die Showcastings eingeladen. Sobald ich in New York gelandet war, warnte mich meine Agentin, dass es direkt losgeht. Also bin ich direkt durch Manhattan gestürmt, um die Castinglocations anzusteuern. Die Tage können langweilig werden. Oft steht man ewig mit anderen Models in der Schlange. Dann bekommt man eine Email, dass man noch mal vorbeischauen soll oder direkt zum Fitting kommt oder am besten gleich zur Show. Der härteste Teil ist natürlich die Ablehnung.