Warum es Zeit ist, sich endlich von unzuverlässigen Freunden zu trennen

So ist das nun mal, das Leben mit einer unzuverlässigen Freundin. Mit einer Freundin, die dich eigentlich die meiste Zeit vernachlässigt und dir mit ihrem Verhalten immer wieder klarmacht, dass ihre Zeit viel wertvoller und sie sowieso viel busier ist als du. Meist ist es genau deshalb auch so gut: Sie ist unerreichbar, playing hard to get – oder auf gut Deutsch gesagt: Willst du gelten, mach dich selten. Zieht scheinbar auch in der Freundschaft ganz gut, dieses dumme Spiel.