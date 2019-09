Bin ich eine „Nymphomanin“? Nein. Merriam-Webster definiert den Begriff als „ungewöhnliche oder übermäßige Sorge um oder Genuss von sexueller Aktivität“ und meiner Meinung nach ist das alles sehr relativ. Was für einen Menschen ungewöhnlich ist, ist das „normale“ für einen andere. (Ich habe in Wirklichkeit sehr viel sehr weichen Sex. Ich stehe wirklich auf die Missionarsstellung.) Die oben genannte Definition konnotiert auch eine ungesunde Herangehensweise an Sexualität; „Nymphomane“ gilt eigentlich als klinische Diagnose. Ich habe das Gefühl, dass ich mit einer sehr gesunden Einstellung an Sex herangehe und ich überprüfe konstant mich selbst und meine Handlungen. In all den Jahren (mehr als ein Jahrzehnt) der Therapie hat mir niemals ein Therapeut gesagt, dass irgendetwas mit meinem Sexualverhalten verkehrt wäre. Vielleicht suche ich mir einfach schlaue Therapeuten aus!