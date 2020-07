Die zweite Rücklaufphase von Merkur in diesem Jahr ist am 12. Juli endlich zu Ende gegangen – und die nächste kommt nicht vor dem 13. Oktober. Jetzt können wir also wieder so richtig aufatmen, stimmt’s? Falsch gedacht! Wir befinden uns nämlich noch in der Schattenphase des Planeten, was bedeutet, dass Merkur uns noch nicht in Ruhe lassen wird.