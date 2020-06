„Der rückläufige Merkur bleibt fast so lange im Zeichen des Krebses wie die Sonne“, sagt Montúfar. Außerdem treten gleich zwei Neumonde im sentimentalen Wasserzeichen auf. „Der erste ist die Sonnenfinsternis am 20. Juni, was große Veränderungen und Neuanfänge in unser Leben bringt. Und der zweite erscheint am 20. Juli – kurz bevor die Sonne vom Krebs in das Zeichen des Löwen zieht.“