Tamara, inwiefern hat Mode ihnen geholfen, ihre Identität zu finden?

Schon in jungen Jahren stellt sich ja täglich die Frage, was ziehe ich heute an? Da werden teilweise aktuelle Modethemen aufgegriffen, etliches wird ausprobiert und mit der Zeit entdeckt man „Wer bin ich“. Ich denke, unverwechselbar zu sein, war mir immer sehr wichtig und Mode ist eine Möglichkeit dies auszudrücken. Eine Möglichkeit die zusätzlich auch noch viel Spaß bringt.



Kann Fashion dazu beitragen, sich selbstbewusster zu fühlen?

Ja, auf jeden Fall. Kleidung hat ja viel mit Gefühl – Wohlgefühl – zu tun und kann die eigene Persönlichkeit sichtbar machen bzw. unterstreichen. Gut gewählte Kleidung stärkt in jedem Fall das Selbstbewusstsein, weil man sich darin wohl fühlt.



Würden sie sich als Feministin bezeichnen?

Eine Frau muss keine Feministin sein, um selbstbestimmt zu leben. Allerdings denke ich, dass alle Frauen dieser Welt das Recht haben sollen, unabhängig von Geschlecht und Herkunft frei und gleichberechtigt zu leben.



Woher nehmen sie Ihre modische Inspiration?

Modische Inspiration wird mir im Überfluss durch die Medien frei Haus geliefert. Durch das Fernsehen, das Internet und einschlägige Zeitschriften erhalte ich ständig neue Anregungen, die sich mehr oder weniger gut umsetzen lassen.



Was war die lustigste Reaktion auf ihren Kleidungsstil?

Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht habe ich es auch nicht bemerkt – das wäre schade.



Was würden sie ihrem 50 Jahre jüngerem Ich mit auf den Weg geben?

Probiere Dich aus, damit Du erfährst, was Dir NICHT gefällt. Auf diese Weise wirst Du leichter erkennen, was Dir gefällt. Und – akzeptiere Niederlagen als Lernprozesse. Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch etwas Positives hat. Man muss nur bereit sein, dass Positive zu erkennen. Bleibe neugierig! Handle möglichst nicht zu Ungunsten Deiner Mitmenschen und der Umwelt!



Hat sich ihre Ansicht über Schönheit jemals verändert?

So wie sich meine Einstellung zum Leben im Laufe der Jahre verändert hat, ist auch meine Ansicht über Schönheit heute anders. Als junge Frau wurde ich allein schon berufsbedingt durch die jeweils gängigen Modetrends beeinflusst.



Was bedeutet Schönheit heute für sie?

Heute weiß ich, Schönheit ist keinesfalls eine Frage des Alters! Ein stimmiges und ästhetisches Erscheinungsbild mit einer positiven Ausstrahlung ist nicht altersabhängig. Auch Intelligenz und Charme verpackt in ein gepflegtes Äußeres sind für mich Schönheit.



Muss man mutig sein, um modisch zu sein?

Nein, absolut nicht. Ein Feigling kann durch ein modisches Äußeres leicht als mutig erscheinen. Mode bietet eben auch die Möglichkeit, Schwächen verschiedenster Art zu verdecken. Welches Jahrzehnt war für sie das modischste und warum?

Die Mode der 1920er Jahre hat mich von jeher begeistert. Diese von körperlichen Zwängen befreite Mode bietet der Ausgestaltung unzählige Möglichkeiten. Hier kann ich meine kreative Seite und Erfahrung als Modedesignerin so richtig ausleben.