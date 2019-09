Aber genauso ist es eben manchmal bei Freundschaften. Alles ist wie immer, aber irgendwie passt es nicht mehr. Oder nichts ist wie vorher und deshalb passt es nicht mehr. Deshalb ist es manchmal auch nötig, mit einer Freundin „Schluss zu machen“. Warum sollte man auch an einer Freundschaft festhalten, wenn diese einem überhaupt nichts mehr bringt? Ich selbst befinde mich gerade quasi in der gleichen Situation mit einer Freundin. Alles ist wie immer, nur irgendwie geht mir das auf die Nerven. Sie geht mir auf die Nerven, je länger ich sie kenne. Mit ihrer Art, ihrer Lebenseinstellung und ihrem Verhalten. Sie lässt sich von ihrem Ehemann aushalten und hat mit ihren 31 Jahren noch nie wirklich richtig gearbeitet. Ich arbeite seitdem ich 15 Jahre alt bin. Sie wollte ein Baby, hat ein Baby, aber zu 100 Prozent kümmern will sie sich nicht, denn ihr Privatvergnügen ist immer noch wichtiger. Ich wünsche mir ein Baby und würde, wenn es so weit ist, alles für das Kind tun. Ihr fehlt es an nichts – Prada-Tasche hier, Tiffany-Kette da, ein PS im Stall und 200 in der Garage – und trotzdem ist sie neidisch und missgünstig. Ich habe mir einen gewissen Luxus hart erarbeitet und bin zufrieden damit.