Meine Ängste sind völlig irrational & das hat für mich etwas Aufregendes

Ausgesprochen unheimlich finde ich zum Beispiel Immanuel Kants Beschreibung über das "Ding an sich". Also darüber, dass wir etwas zwar mit unserem Körper und unseren Sinnen wahrnehmen können, es aber nie selbst "an sich" erfassen können. In was für einer Welt lebe ich dann? Das ist, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Oder Franz Kafkas "Das Schloss". Total gruselig. Weil die Realität erkennbar ist, aber so verfremdet. Und zwischen den Zeilen immer etwas Unfassbares lauert. Oder "Afterdark" von Haruki Murakami. Da ist die Stimmung so entrückt.