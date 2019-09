Wir finden, der Muttertag sollte nicht nur auf ein Datum festgelegt werden. Denn eines haben wir schließlich fast alle gemeinsam: Wir haben eine Mama, die uns zu dem Menschen macht, der wir heute sind. Aus diesem Grund starten wir ab sofort die Rubrik Mama ist die Beste bei Refinery29 und veröffentlichen regelmäßig Liebeserklärungen an die tollen Mütter.



Das erste HDGDL kommt von Fata Hasanović. Bei Germany's Next Topmodel gab es dramatische Szenen, als ihre Mutter nicht nach Los Angeles reisen konnte. Immer wieder betonte sie vor der Kamera, dass sie für ihre Mutter die Show gewinnen möchte. Fata wurde Drittplatzierte in diesem Jahr, doch ihr Versprechen gegenüber ihrem großen Vorbild hält sie trotzdem. Aber lassen wir sie das selbst erzählen...



Fata Hasanović:



„Meine Mutter verdient auf jeden Fall ein Stück von meinem Glück. Das will ich ihr zurückgeben: Während der Show sagte ich ja schon, dass ich meiner Mama eine Einbauküche schenken möchte. Darüber wurde viel diskutiert, aber das ist für mich ein wichtige Sache. Sie wird sich ganz allein eine aussuchen, das soll ihre Traumküche sein, da will ich mich nicht einmischen. Ich stelle mir schon vor, wie sie darin mein Lieblingsgericht zaubern wird: Kartoffelauflauf mit Hackfleisch und mit Käse überbacken. Das ist so lecker! Aber ehrlich gesagt, schmeckt alles, was meine Mama kocht. Ich sehe das auch nicht als selbstverständlich an, sondern bedanke mich immer für jede einzelne Mahlzeit.