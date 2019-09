Mac kooperiert mit Puma & das wünschen wir uns von der Kollektion

Am Samstag haben wir uns bei Instagram die Augen gerieben. Denn dort verkündete das Beautylabel MAC Cosmetics seinen neusten Kooperationspartner Puma. Damit ist das Label die erste große Sportmarke, die sich an Kosmetik wagt. Und auch für den Beautykonzern ist die Kooperation etwas ganz Neues. Haben sie in der Vergangenheit doch eher mit Sängerinnen a lá Nicki Minaj und Katy Perry zusammen gearbeitet. Doch, wenn man ehrlich ist, ist in diesen Kollektionen nichts wirklich Überraschendes passiert. Meist entstanden matte oder knallige Lippenstifte, die es so ähnlich bereits im regulären Sortiment gab. Oder in der letzten Kooperation.