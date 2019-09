Stars ohne Make-up zu sehen ist immer spannend, denn es macht sie irgendwie zugänglicher. Zwar zeigen sie sich immer häufiger (danke liebe #nomakeup-Bewegung! ) oben ohne, doch so komplett ohne Mascara, einen kleinen Tupfer Grundierung oder gebürstete Augenbrauen sieht man kaum einen Promi in der Öffentlichkeit. Auch in den sozialen Medien posten Models wie Gigi Hadid eher Kampagnenbilder oder Backstage-Aufnahmen von Shootings, bei denen sie stundenlang im Styling-Stuhl sitzen und professionell geschminkt werden. Da wird man doch schon mal neugierig, wie sie nackt aussehen würden – im Gesicht natürlich. Und siehe da, es gibt wirklich für alles eine App! Die Macher der „Makeapp“ haben jetzt das virtuelle Abschminktuch entwickelt. Eine Spielerei, die es ermöglicht, jedes hochgeladene Foto (und Video!) von Lippenstift, Eyeliner, Wimperntuche und Co. zu befreien. Zusätzlich kann man unterschiedliche Kosmetik-Looks draufschminken, das bieten jedoch schon viele ähnliche Anbieter an.