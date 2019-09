Beauty-Fasten: Warum No Make-Up deinem Gesicht gut tun wird

Gestern hat sie also begonnen, die Fastenzeit. Die Glücklichen unter uns, die mit eisernem Willen gesegnet sind, üben sich nun für eine gewisse Zeit in Abstinenz. Wie genau man fastet, kann jeder für sich entscheiden. Verzicht auf Alkohol, Zigaretten und/oder Süßes steht mit Sicherheit an oberster Stelle. Andere setzen auf Suppen- und Teekuren, um dem Verdauungssystem einen Reboot zu verpassen. Klar ist natürlich, dass man niemals fasten sollte, um Gewicht zu verlieren, sondern eher, um seinem Körper eine Auszeit von Giftstoffen und Erholung zu gönnen.