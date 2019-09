Kylie Jenner zeigt sich ohne Perücke und Extensions & alle rasten aus

Schwarz, platinblond , lang, kurz, mit oder ohne Perücke – bei Kylie Jenner haben wir haartechnisch allein in diesem Jahr wirklich schon fast alles gesehen. Glaubt man ihrem Instagram-Account, scheint bei ihr in Anbetracht der ständigen Frisurenwechsel jedenfalls keine Langeweile aufzukommen. Ganz im Gegenteil: Die 21-jährige experimentiert und probiert aus, was das Zeug hält. Sie mag es gern auffällig und außergewöhnlich. Die Frage, wie ihre Haare all die vielen Umstylings verkraften, ist also durchaus legitim.