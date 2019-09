9 Stars, die Perücken tragen & wie sie ohne aussehen

Heute lang und blond, morgen kurz und schwarz? So häufig wie einige Promis ihre Frisuren ändern, müssten ihnen doch büschelweise die Haare ausfallen, oder? Würden sie auch, wenn es denn ihre echten Haare wären. Die meisten von ihnen tragen jedoch Perücken und die sind heutzutage so gut gemacht und vielseitig einsetzbar, dass man sie kaum als solche erkennen kann. Sogenannte „Front Lace Wigs“ vermitteln die Illusion eines natürlichen Haaransatzes, was das vordere, extrem feine Netz ermöglicht, in das hier und da ein paar Babyhärchen eingelassen sind. Man schneidet das Netz auf die gewünschte Lange ab (ähnlich wie bei einem nervigen Schild in der Hose: so nah an der Naht wie möglich) und verblendet den Übergang von Netz zu Stirn mit Make-up. Danach sind dem Variationsreichtum in Sachen Frisur und Haarfarbe quasi keine Grenzen gesetzt.