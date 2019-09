Vorerst ist das Outlet als Pop Up Shop geplant. Das heißt: Was weg ist, ist weg. Und wenn der Vorrat nicht mehr reicht, schließt die Filiale wieder. Schnell sein lohnt sich also, dann kannst du mit ein bisschen Glück H&M Lieblinge aus vergangenen Kollektionen wie die Oversize-Lederjacke oder den Paillettenblazer ergattern.