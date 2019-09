Christopher Bailey verlässt Burberry & das sind seine 5 coolsten Trench Coats

Als erste Marke überhaupt hatte Burberry ab 2009 einen Live Stream zur London Fashion Week Präsentation angeboten, der die neue Kollektion für jeden Fan des Brands online bewunderbar machte. Auch See Now, Buy Now wurde unter Bailey im September 2016 gelauncht. Teile der neuen Linie waren so erstmals einen Tag, nachdem sie auf dem Laufsteg zu sehen waren, im Store zu haben. Damit hat er das Modesystem, wie wir es kannten, mal eben revolutioiert.