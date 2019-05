Wie genau man die Dinger benutzt, hat uns Christian Grey allerdings leider nicht verraten. Und ja, die Bezeichnungen lassen bereits einiges vermuten, aber wofür sind Lustkugeln eigentlich wirklich gut? Wir haben bei der Sextherapeutin und Autorin ( Wanting to Want: What Kills Your Sex Life and How to Keep It Alive Dr. Madeleine Castellanos nachgefragt.