Leyla ist in Teheran aufgewachsen. Sie erinnert sich an den Maulbeerbaum, an die Villa ihrer Familie und dass ihre Mutter eine klassische Hausfrau im Iran war. „Sie hatte ihren Nagellackclub und hing den ganzen Tag am Telefon. Jeden Abendgab es eine Party“, sagt sie. Sie leben im Wohlstand, doch der Vater ist politisch aktiv – und eines Tages fährt Mutter Piedayesh mit ihren Kindern zu ihrer Schwester nach Wiesbaden. Leyla ist neun Jahre alt und nicht zum ersten Mal in Deutschland. Sie spricht sogar Deutsch, wenn auch holprig. 1979 verbringt die Familie – wie schon oft – ihren Sommer in Hessen. Mit dem Unterschied, dass sie diesmal nicht zurückreisen.