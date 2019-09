Fructose befindet sich vor allem in Obst, das uns ja gerade wegen seiner Süße so gut mundet. Wenn wir in eine Banane oder in einen Pfirsich beißen, gelangt der Zucker über die normalen Verdauungswege in den Darm. Mit Hilfe eines Transporteiweiß' wird der Zucker von dort aus in die Blutbahnen gepumpt. Nun ist es so, dass diese Eiweiße aber nicht unbegrenzt viel Zucker transportieren können, weshalb wir Fructose nur in Maßen zu uns nehmen sollten. Menschen, bei denen das Transmittersystem nicht einwandfrei funktioniert, reagieren manchmal schon bei sehr geringen Mengen an Fruchtsüße mit Blähungen, Durchfall oder heftigen Bauchschmerzen. Wenn bei dir eine Fructoseunverträglichkeit diagnostiziert wurde, heißt das aber nicht, dass du deshalb komplett auf Obst verzichten musst. Aber Lebensmittel mit besonders hohem Fruchtzuckergehalt wie Trockenfrüchte, Äpfel oder Fruchtsäfte solltest du vielleicht besser vermeiden oder in Maßen zu dir nehmen.