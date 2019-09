Brandenburg ist eine echte Perle vor den Toren Berlins und so gefragt wie nie. Nicht nur, dass plötzlich gefühlt jede*r dritte Berliner*in ins Umland ziehen möchte, nö, auch als Reiseziel wird das Land der Sandhügel und Wölfe immer beliebter. Ich persönlich verstehe das gut, hatte ich doch das große Privileg in diesem wunderschönen Bundesland aufwachsen zu dürfen. Eine Tatsache, die ich bis zum 12. Lebensjahr richtig gut fand, danach aber nicht mehr. Man will ja sowieso immer das, was man nicht hat. Und genau das ist es wohl, was die gestressten Großstädter*innen jetzt scharenweise aufs Land treibt, und wenn es nur kurz ist. Und eben weil Wochenendtrips nach Brandenburg so beliebt sind – und jetzt im Mai so viele Feiertage anstehen wie nie –, haben wir für uns dort mal etwas umgesehen und die schönsten Ausflugsziele gesucht.