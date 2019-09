Vielleicht ist euch ja schon einmal aufgefallen, dass eine Person vor euch an der Kasse zum Bezahlen einfach die Karte an das Kartenlesegerät gehalten hat und dann, ohne den PIN einzugeben oder irgendwo zu unterschreiben (sooo 90er, richtig?!), einfach gegangen ist. In diesem Fall hatte die Person höchstwahrscheinlich eine Karte, mit der man kontaktlos bezahlen kann. Bei Beträgen unter 25 Euro geht das sogar ohne PIN. Einfach, schnell und bequem mit einer Handbewegung zahlen. Zum Bezahlen die Karte an ein Lesegerät mit dem Kontaktlos-Symbol (sieht ein bisschen aus wie ein gekipptes W-LAN Symbol) halten – und fertig! Das geht übrigens mit allen Karten, die dieses Symbol haben. Was voll nach Future schreit, ist jetzt schon seit ein paar Jahren möglich und findet immer mehr den Weg in den Alltag der Menschen. Wie genau das funktioniert und was denn jetzt dieses mobile Bezahlen ist, erfahrt ihr direkt am Ende unseres Berlin City Guides.