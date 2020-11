“Musik stimmt mich hoffnungsvoll, vor allem jetzt”: Künstlerin Charm über fließende Identität und grenzenlose Freiheit

Und diese Hoffnung gibt sie zurück: “Ich mache Musik nicht für mich selbst, sondern für andere. Für diesen Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, mich umschaue und das vielfältigste Publikum überhaupt sehe. All die Freaks, die Queers, die Trans-Community, die cis-Community, alle sind da. Ich stelle mir vor, wie viel Arbeit meine Geschwister in ihre Looks gesteckt haben, wie sie den Bus oder Zug genommen haben, sich dieser schrecklichen Welt zeigen, ein Ticket zahlen, in der Schlange stehen und dann in diesen Raum treten, den ich sicher machen möchte.” #TapIntoJoy bedeutet für Charm viele verschiedene Dinge. “Es ist eine Art von Freude nach Hause zu kommen, die Musik aufzudrehen, mich mit einer Packung Eis aufs Sofa zu setzen und es mit niemandem zu teilen”, gibt sie lachend zu. Aber es bedeutet für sie auch, ihre Transition vollständig abzuschließen. Jemanden gefunden zu haben, mit dem sie Liebe, Vertrauen und Ehrlichkeit teilen kann. Und die Verbindung zu sich selbst und anderen. “Es ist verrückt, dass ich, ein Trans-Girl, in dieser Konstellation der Planeten einen Freund gefunden habe”, sagt sie abschließend. “Jemanden, der mich ernsthaft kennenlernen will und nicht in eine Schublade steckt. Ich weiß, diese Konversation ist gerade sehr persönlich, aber Freude und Glück sind es auch.”