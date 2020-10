“Musik verbindet Menschen”: DJ Kikelomo über Community, Clubs und die Art von Energie, die wir 2020 brauchen

Geboren und aufgewachsen ist Kikelomo in London, seit vier Jahren lebt sie jedoch in Berlin. “Es war eine dieser klassischen Berlin-Geschichten”, erzählt sie. “Ich bin damals im Sommer hergekommen und war von der Qualität der Partys und der Aufgeschlossenheit und Wärme der Menschen überwältigt.” Seitdem vergeht kein Tag, an dem sie nicht 24/7 von Musik umgeben ist – und das beginnt bereits am Morgen. “Normalerweise höre ich direkt Musik, wenn ich mich für den Tag fertig mache”, erzählt sie. Um ihre WG nicht zu stören, am liebsten mit Kopfhörern. Manchmal wacht sie direkt mit einem bestimmten Song auf, an anderen Tagen lässt die Londonerin gerne den Algorithmus den nächsten Track aussuchen, um die Entscheidung auch mal abzugeben.