Berlin ist immer eine gute Idee. Vom Austern Schlürfen im KaDeWe bis zum Underground Rave: Willkommen in der Stadt der Gegensätze. Doch die wenigsten kennen ihre ruhigere Seite. Gerade jetzt, wo die Tage im Grau versinken, träumt sich Anna gerne zurück in den Sommer, in dem alle am Savignyplatz auf dem Rasen liegen, doch auch im Winter tummeln sich hier noch Menschen um die Bänke. “In Berlin gibt es unfassbar viele versteckte Geschichten”, erzählt sie. ”Genauso wie in der Bar, in der wir gerade sitzen.” Ob als Teenager oder heute: Wenn Anna am Diener vorbeiläuft, merkt sie, dass es noch Orte gibt, die aus der Zeit gefallen sind. “Das ist das echte Berlin für mich”, erklärt sie stolz. “Nicht nur Techno, sondern auch Kneipenkultur. Nicht nur Neubauten und die neuen coolen Bars, sondern das alte, bodenständige und ehrliche Berlin.”