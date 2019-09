Dass Kaffee etwas mit Energie zu tun hat, mag wenig überraschen, schließlich starten täglich Millionen von Menschen mit einer Tasse Wachmacher in den Tag. Wie gesund das tatsächlich ist, wird von der Wissenschaft immer wieder diskutiert . Wer also Junkie werden, aber gleichzeitig sichergehen möchte, dass die neue Abhängigkeit eine positive ist, der*die sollte sich Koffein lieber ins Badezimmer stellen als in die Küche. Das wissen auch die für die Zusammensetzung verantwortlichen Wissenschaftler bei The INKEY List und mischen „das starken Antioxidans besonders wegen seiner entzündungshemmenden Eigenschaften“ in eine Vielzahl ihrer Produkte. „Es hilft die Haut vor freien Radikalen zu beschützen, die dafür bekannt sind, die Hautalterung zu beschleunigen und macht Koffein so zu einem beliebten Inhaltsstoff für die tägliche Pflege.“ Für deinen K-Kick am Morgen reicht es ab sofort voll aus Produkte wie Cliniques Hitprodukt der letzten 10 Jahre, die Moisture Surge Creme sowie The Inkey Lists Caffeine Serum aufzutragen um deine Haut sanft, aber bestimmt aufzuwecken und sicherzustellen, dass sie den Tag über keinen Durst bekommt. Ob du für deine grauen Zellen dann noch einen großen Schluck Kaffee brauchst, musst du entscheiden.