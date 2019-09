Sexuelle Energie ist Lebensenergie. Eigentlich sollte sie durch den Körper zirkulieren und uns helfen, den Alltag zu bewerkstelligen. Mit den klitoralen Orgasmen wird diese Energie jedoch mit einem riesigen Feuerwerk im Gehirn innerhalb von fünf Sekunden verheizt. Jetzt ist es an der Zeit zu lernen, mit dieser Kraft umzugehen. An Tag acht bis zwölf steigt der Oxytocin- und Dopaminspiegel wieder an. Man wird horny, lüstern – und kraftvoll. Die Energie pulsiert im Körper, macht unkonzentriert und unruhig. Es erfordert viel Disziplin sie nicht in einem schönen Klit-Orgasmus zu entladen. Stattdessen lieber das Motorrad reparieren, Poker spielen oder endlich die aussortierten Klamotten bei Kleiderkreisel reinstellen.