Als ich ein kleines Mädchen war, spielte ich gern im Wald, baute mir aus Pflanzen und Ästen meine Welt, ich tobte auch auf dem Spielplatz, liebte Brettspiele wie „Mensch ärgere dich nicht", nahm Kasetten mit meiner Fantasiesprache auf oder performte mit anderen Kindern Mini-Playbackshow – und ja, ich war auch ein Barbie-Kind, aber ich mochte die Puppen nicht ihrer perfekten Figur wegen, sondern weil sie meine Freundinnen waren. Idealmaße kamen mir nicht in den Kopf, wieso auch? Ein Körper ist wie er ist, dachte ich mir. Heute denken Kinder anders. In Deutschland fühlen sich ein Drittel der 11-jährigen Mädchen zu dick, wie die aktuelle HBSC-Studie besagt. Und sie sind alle von Bildern und Videos umgeben, in denen es um Schönheit und deren Ansprüche geht. Kein Wunder, dass Schönheits-OP-Apps für Kinder ein Thema sind. Bauchstraffungen und Botox sind plötzlich Teil des Kinderspiels – mit verheerenden Folgen: Viel früher beginnt also der Druck, schön, dünn, eben, glatt und einheitlich zu sein, aus einem unsicheren Kind wird eine unsichere und unglückliche Frau. In der beliebten App „Princess Plastic Surgery" heißt es in der Beschreibung: „Verpasse die Chance nicht, ein professioneller Schönheitschirurg zu werden. Operiere und mache das wahr, wovon Prinzessinnen träumen. Gesicht, Nase, Augen, Lippen, du kannst jede Schönheits-OP durchführen!" Das Spiel richtet sich an Kinder – das ist doch krank. „Diese Apps tragen maßgeblich dazu bei, eine selbstliebende Beziehung zu dem eigenen Körper zu ruinieren", sagt die Psychologin Gudrun Wiborg. Sie ist Mutter einer 11-jährigen Tochter und startete die deutsche Petition, um diesen Spiele entgegenzuwirken. Konkret fordert sie Apple, Google und Amazon auf, ihre App-Stores kinderfreundlich zu gestalten und die Spiele aus dem Angebot zu entfernen.