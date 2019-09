Ich habe keine „beste Freundin“ & das hat nichts mit Einsamkeit zu tun

Mein Foto für unsere Best-Friends-Storys bei Instagram zeigt meinen Freund und mich. Das ist kitschig, aber für mich ist er neben all meinen Herzensmenschen eben die Person, die meinem Herzen jeden Tag am nächsten ist. Er ist der dicke Fisch in dem Freundschaftsnetz, dessen Knoten durch all' meine Freunde in meiner Jugend und in Berlin geknüpft wurden. Wodurch jede Freundschaft in meinem Leben ihren Teil dazu beigetragen hat, dass mein Freund mir vor vier Jahren nicht durch ein Loch im Netz gerutscht ist. Weil jede*r meiner Freund*innen mich zu der Person gemacht hat, die ich bin.