Dieses unterteilt den weiblichen Körper in 13 verschiedene Körpertypen, die sowohl auf körperlichen Merkmalen als auch auf „ Persönlichkeitseigenschaften “ basieren. Dieses Konzept wurde durch David Kibbes Buch Metamorphosis: Discover Your Image Identity And Dazzle As Only You Can , das 1987 erschien, bekannt. In letzter Zeit erfreut es sich in Gruppen auf Reddit Facebook und in YouTube-Communities immer größerer Beliebtheit. Fans vom Kibbe-Körpertypensystem erzählen, dass es ihnen dabei geholfen hat, sich ihrem Körper bzw. ihrer Statur entsprechend zu kleiden. Seit 2020 nimmt die Popularität des Systems noch weiter zu. Wie die YouTube-Kommentatorin Savana King es ausdrückte: „Kibbe ermutigt dich dazu, deine Besonderheiten zu begrüßen und sie zu betonen, anstatt sie zu kaschieren. Meinen Typen herauszufinden, hat mir eindeutig dabei geholfen, nachhaltiger zu shoppen. Jetzt kann ich nämlich online einkaufen, ohne dass ich mich dazu verleiten lasse, Kleidung zu kaufen, die zwar an dünnen Models schick aussieht, an mir aber lächerlich wirkt.“