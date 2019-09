Kourtney Kardashian war die erste, die mit dem Nachwuchs begann. Mit Mason, Penelope und Reigns Vater Scott Disick war sie nie verheiratet – bei dem Drama auch kein Wunder. Ihre heftigen Streits und Disicks Drogenprobleme waren häufig zentrales Thema in der familieneigenen Reality-Show Keeping up with the Kardashians und diversen Spin-Offs wie Kourtney & Khloè take the Hamptons. Um bei der ältesten Kardashian-Schwester ganz und gar durchzusteigen, brauchst du extrem viel Zeit. Dieser Zweig gehört zudem zum Fortgeschrittenen-Level und kann erst im Kar-Jenner-Masterstudiengang belegt werden.